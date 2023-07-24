رونالدو يشارك الأطفال في فعالية ترفيهية باليابان

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، نجم النصر السعودي في فعالية ترفيهية أقامها النادي بحضور أطفال، خلال معسكر تدريبي فى اليابان.

ونشر النصر عبر حسابه على موقع "تويتر" صور الحدث الترفيهي وكتب: قام نجوم العالمي كريستيانو رونالدو وعبدالله مادو وأليكس تيليس ونواف العقيدي بمشاركة بعض الأطفال من مشجعي نادي النصر في اليابان بفعالية ترفيهية خاصة ضمن برنامج جولة النصر في اليابان.

وأقام نادي النصر معسكرا تدريبا في اليابان استعدادا للموسم المقبل، ومن المقرر أن يواجه النصر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء المقبل، فى مباراة ودية باليابان.