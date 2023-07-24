مياه المنوفية: تجديد شهادة الأيزو (9001/2015 ISO) للإدارة العامة للتدريب للمرة الثالثة

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حصول الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة علي تجديد اعتماد شهادة الأيزو (9001/2015 ISO) للعام الثالث علي التوالي، وذلك بعد قيام الدكتور باسم نبيل مراجع خارجي من شركة TUV NORD العالمية بإجراء المراجعة الخارجية للإدارة العامة للتدريب تحت اشراف إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد نجيب، أهمية الشهادة للإدارة العامة للتدريب وأهمية التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة، موجهًا الشكر للعاملين بإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة وفريق الإدارة العامة للتدريب بشركة المنوفية.

وحضر المراجعة مني القفل رئيس قطاع الموارد البشرية والمهندس محمد عبدالله مدير عام الإدارة العامة للتدريب وفريق عمل الإدارة العامة للتدريب، وحضر عن طريق الفيديو كونفرانس أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهه بالشركة القابضة لحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع والترحيب بالمراجع والحضور.