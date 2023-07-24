تداول 3.5 مليون طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر بالنصف الأول من 2023

أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن.

كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.

وشهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن وصادر 288 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات.

ووجه اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكمة على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها و انشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.