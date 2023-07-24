حكاية رحالة مصري زار 60 دولة و300 مدينة حول العالم.. شاهد

كشف الرحالة المصري شريف نبيل، تفاصيل مغامراته ورحلات السفر المختلفة في 60 دولة وأكثر من 300 مدينة حول العالم، قائلًا: "أنا اشتغلت في مجال كان به سفر وكنت أتحرك من مكان لآخر واشتغلت في البحر والصحراء خلال فترة عملي كمهندس، ومن هنا حبيت السفر وبدأ يبقى جزء من حياتي بحيث إني أطلع اشتغل وأطلع أسافر".

وقال "شريف" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين: "تركت مجال الهندسة من أجل التفرغ بشكل كامل للسفر وصناعة المحتوى الخاص بالرحلات والسفر"، موضحًا: "في عام 2020 شهد استقالتي بعد جائحة كورونا وبدأت صناعة محتوى السفر على السوشيال ميديا".

وتابع: "أنا نفسي أزور العالم كله، وقمت بزيارة حوالي 60 دولة بما يقدر بربع العالم، وجنوب أفريقيا كانت من أكثر الدول التي كنت أتمنى زيارتها، ولقيتها أعلى من توقعاتي بكثير لأن كيب تاون من المدن التي غيرت الكثير في حياتي، لأن السفر دائمًا يعتبر مدرسة حياتية".

وأردف الرحالة المصري شريف نبيل: "أنه خلال رحلته في تنزانيا، كان وقت يشهد به سيول ودخلنا حديقة الحيوان في رحلة سفاري، وكنا نلاحظ وجود أسود يقوموا بعملية صيد، وبعد ذلك حدث ميل للسيارة التي كنا بداخلها واضطررنا للخروج من السيارة عن طريق الشباك، وقامت الأسود بمحاصرة السيارة التي كنت متواجد بها أثناء سفاري".