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الإثنين 24 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تتسلم التقارير الطبية لـ 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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تسلمت نيابة السلام التقارير الطبية لـ  5 أشخاص اصيبوا في حادث تصادم خلال عبورهم الطريق بجسر السويس .

وكشفت التقارير إصابتهم بجروح متفرقة و كدمات عميقة و اصيب اخرون بكسور وجروح في الوجه والذراعين ويحتاجون العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى حركته مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 5 أشخاص على طريق جسر السويس، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج

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