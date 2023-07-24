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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يكشف حصيلة فادحة لقتلى الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير الجيش الروسي عددا قياسيا من الأسلحة الغربية في الـ24 ساعة الماضية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن خسائر قوات كييف بلغت 26 ألف قتيل خلال هجومها المضاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الأحد في بطرسبورج، أن الجيش الأوكراني كان مجهزا بالكامل بالعتاد والسلاح الغربي، وأكد أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل فشلا ذريعا.

بدروه، أشار الرئيس البيلاروسي إلى تدمير القوات الروسية أكثر من 15 دبابة "ليوبارد" ألمانية، وأكثر من 20 عربة "برادلي" أمريكية في معركة واحدة.

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