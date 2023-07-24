تمديد المشاركة العراقية لمهرجان بغداد الدولي للمسرح حتى 10 أغسطس

قررت إدارة مهرجان بغداد الدولي للمسرح، تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة للعروض العراقية فقط، حتى 10 أغسطس 2023، علما أن لجان المشاهدة الخاصة بالمهرجان مستمرة بفحص وفرز باقي العروض التي تقدمت بطلبات المشاركة في المهرجان، وسيتم إعلان كافة العروض والفعاليات المصاحبة في مؤتمر صحفي خاص بالمهرجان في مطلع الشهر المقبل.

يأتي ذلك بناءا على رغبة الفرق والعروض المسرحية العراقية وسعيا من إدارة المهرجان لإتاحة الفرصة لمشاركة فنية رصينة تليق بسمعة المسرح العراقي.

وستقام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح خلال الفترة من 10 حتى 18 أكتوبر 2023، بالعاصمة بغداد، وذلك في دورة مختلفة ومغايرة تشهد تحديثات واسعة للفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان.