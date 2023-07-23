مقتل "جزار" بضربة بلطة في مشاجرة بكفرالشيخ

بسبب خلافات الجيرة والقرابة ،قُتل شخص يعمل جزار ،في الأربعين من عمره، وأصيب شقيقه، مساء اليوم الأحد، في مشاجرة مع أقارب لهما بمنطقة العلوي بمدينة فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ.



تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة فوه، بلاغًا حول نشوب مشاجرة في منطقة العلوي دائرة مركز شرطة فوه وبها قتيل ومصاب.



انتقل رجال المباحث ،إلى مكان الواقعة محل البلاغ ،وتبين نشوب مشاجرة بين كل من "محمد.ر"، في العقد الرابع من العمر، وشقيقه "خميس"، في العقد الرابع، ويقيمان بمنطقة العلوي، بمدينة فوه، وأقاربهما "راغب.ر" والذي قُتل متأثرًا بأصابته ويعمل جزار ، وشهرته "عضاضة"، في نهاية العقد الرابع، وشقيقه "عبدالفتاح"، في بداية العقد الرابع، ويقيمان بنفس العنوان بسبب خلافات الجيرة و القرابة بينهم.



وأسفرت المشاجرة، عن مصرع الثالث، إثر التعدي عليه من الأول والثاني بآلة حادة "بلطة"، متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالرقبة، بينما أصيب شقيقه بجروح متعددة في فروة الرأس، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجه هناك.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن وجود صلة قرابة بين المتشاجرين الأربعة، وحدثت خلافات بينهم منذ حوالي شهرًا تجددت لحظة حدوث الواقعة ما جعل الشقيقان الأول والثاني يتعديان على الثالث والرابع بآلة حادة "بلطة" ،أسفرت عن وفاة الثالث وإصابة الرابع.

ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها.