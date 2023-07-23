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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يصل استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز.. وأطفال "أهل مصر" يستقبلوهم بالورود

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة بيراميدز والذى يقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٨ لبطولة الدوري.

وكان في استقبال الفريق لدى وصوله الملعب أطفال مؤسسة أهل مصر لحروق الأطفال في مبادرة مجتمعية ينظمها بيراميدز باستمرار في إطار دوره المجتمعي.

وقبل مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز حصل الفريقان على 95 بطاقة ملونة في مشوار البطولة حيث حصل لاعبو الأهلي على 40 بطاقة صفراء بالاضافة الى 2 بطاقة حمراء، أما فريق بيراميدز فقد حصل لاعبوه على 47 بطاقة صفراء و6 بطاقات حمراء منهم 3 بطاقات بعد الانذار الثاني و3 بطاقات حمراء بشكل مباشر.

وسجل فريق الأهلي 9 أهداف من ضربات جزاء طوال مشوار البطولة من إجمالي 63 هدفا أحرزها الفريق، بينما أحرز فريق بيراميدز 4 أهداف فقط من ضربات جزاء من إجمالي 55 هدفا أحرزها الفريق في مشوار البطولة.

وتوج النادي ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي المرة الـ43 في تاريخه، حيث يحتل الصدارة برصيد 82 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في سبع مباريات دون أن يتلقى أي خسارة، وأحرز لاعبوه 63 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف.

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