غدا.. محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

تعقد محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" يوم غد الإثنين، جلسة للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عاما) من كفر عين شمال غرب رام الله، استمرارا لسلسلة جلسات سابقة عُقدت له، مع استمرار اعتقاله ومحاكمته.

وذكر نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل اعتقال الرفاعي ومحاكمته رغم الوضع الصحي الصعب والخطير الذي يمر به، إذ يقبع في "عيادة سجن الرملة"، لافتا إلى أن إدارة السجون تنقله مقيدا إلى مستشفى "أساف هاروفيه" للعلاج الكيميائي، ثم تعيده مجددا إلى سجن "الرملة".

واعتبر نادي الأسير أن استمرار اعتقال الرفاعي جريمة، في ظل استمرار تدهور وضعه الصحي وحاجته الماسة إلى رعاية عائلته.

وأضاف أن والده تمكن مؤخرا من زيارته، وأكد أن نجله يعاني من ضعف شديد وآلام شديدة في جسده، إلى جانب العديد من الأعراض الصحية التي تشير إلى تفاقم وضعه الصحي.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال كان قد حرم الرفاعي فعليا من العلاج قبل اعتقاله في شهر سبتمبر 2022، وذلك بحرمانه من الحصول على تصريح للعلاج في القدس.