دفن جثة شاب تخلص من حياته شنقًا في المقطم

صرحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الاحد، بدفن جثة شاب انتحر في غرفة نومه بالمقطم، وتسليم الجثة لذويه عقب تشريحها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفي يدعى "أ. س"،22 سنة طالب جامعي، ويمر بحالة نفسية سيئة منذ سنوات وكام يعالج من الاكتئاب، ويوم الواقعه عثرت عليه اسرته داخل الغرفه يلف حبل حول رقبته وشنق نفسه.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في غرفة منزله، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاته دون شبهة جنائية وعدم تمكن أسرته من نجدته .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.