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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل العثور على طفل المنيا المتغيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله سن 12 وإختطافه من قِبل شخصين يستقلان دراجة نارية "تروسيكل".

بإجراء التحريات تم تحديد مستقلى الدراجة النارية وتبين أنهما (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج).

أمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المذكور حال إستقلالهم الدراجة النارية المُشار إليها ، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بالإتفاق مع الطفل على العمل معهما نظير أجر مادى  وبسؤال الطفل فى حضور والده أيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكوران لقيامهما بإستغلال الطفل المشار إليه بالمخالفة للقانون "العمل قبل السن القانونى" .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بتغيب نجله تروسيكل المنيا