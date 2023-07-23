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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يكشف مؤشرات النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.


 
كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.  
 
كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.  
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

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