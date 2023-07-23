"الزراعة": الدول المتقدمة يجب أن تخفض انبعاثاتها وتعوض الدول الأخرى

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن الدول المتقدمة يجب أن تخفض انبعاثاتها وتعوض الدول الأخرى في إطار صندوق الأضرار والخسائر الذي جرى إقراره في قمة المناخ cop 27 التي استضافتها مصر في العام الماضي.

وأضاف «فهيم»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "الدول المتقدمة تحركت لانها وجدت نفسها في وسط الأحداث، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس لسنوات وليس شهور، فكل سنة لدينا مظهر من مظاهر التغيرات المناخية مثل القبة الحرارية التي لم يكن أحد في مصر أو شمال أفريقيا يسمع عنها".

وتابع رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة: "لم يكن أحد يسمع عن عاصفة التنين أو إعصار شاهين، والظواهر المناخية الجديدة لن تقتصر على مصر فقط ولكن ستشمل العالم حتى يقف العالم وقفة واحدة لخفض غازات الانبعاث الحراري، كما يجب العمل على التكيف مع هذا الشكل من الحالة الجوية، حيث سيستغرق خفض الانبعاثات سنوات طويلة، وقد لا يلحقها جيلنا، ويجب أن نتكيف".