حجز سائق تروسيكل تسبب في مصرع شخص بالعياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحجز سائق دراجة نارية تروسيكل، ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات حول اتهامه بالإصطدام بجسد أحد الأفراد أثناء عبور طريق المريوطية بنطاق قرية بيدف بدائرة مركز شرطة العياط جنوب والتسبب في مصرغه، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق المريوطية بنطاق قرية بيدف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل ابلاغ مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية تروسيكل بشخص مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحفظت القوات على السائق والتروسيكل المتسبب في الحادث وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.