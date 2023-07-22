إزالة 46 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار حملات الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت فى ٨ يوليو الجارى ، لافتة الى إزالة ٣ حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ٥٣٩م٢ وذلك بنطاق مركز و مدينة الزرقا، خلال الحملة المُنفذة اليوم السبت.

فى السياق ذاته ، لفتت المحافظ إلى استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٤٦ حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٨٢٢م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة ، إلى جانب إزالة حالة تعد تابعة لولاية الثروة السمكية على مساحة ٣٠ فدان.

وذكرت المحافظ أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مشددة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعد عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٥% بما يعادل ٦٠٤٢٩ طن و ٥٠٤كجم مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام الذى بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ .

وأكدت "عوض" ان المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وفي هذا الصدد وجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا .

الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط بلغت ٣١٠٠٢ فدان خلال العام الجاري.