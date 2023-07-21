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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| شخص يقفز من علو ويفقد حياته هربا من خاطفيه .. قصة قتل ممرضة علي يد طليقها أمام أطفالها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شخص يقفز من علو ويفقد حياته هربا من خاطفيه، كواليس مقتل ممرضة علي يد طليقها أمام أطفالها بالقليوبية، ومصرع وإصابة 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم في أكتوبر .. وإليكم التفاصيل.


جريمة صيدلي حلوان تتكرر في كرداسة.. شخص يقفز من علو ويفقد حياته هربا من خاطفيه

https://www.albawabhnews.com/4843225

كواليس مقتل ممرضة علي يد طليقها أمام أطفالها بالقليوبية

https://www.albawabhnews.com/4843194


مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم في أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4843231


“مصاب بمرض مناعي”.. النيابة تعاين جثمان شاب توفي أثناء تعاطيه المخدرات

https://www.albawabhnews.com/4843173


“بحوزته حشيش وسلاح نارى”.. ضبط تاجر مخدرات بالمطرية

https://www.albawabhnews.com/4843159

ضبط 3245 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالمرج والوايلى


https://www.albawabhnews.com/4843155

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