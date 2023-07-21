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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب جيونبوك الكوري يصدم الأهلي بشأن "سوزا"

جوستافو سوزا
جوستافو سوزا
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وجه الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لفريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، صدمة قوية للنادي الأهلي بشان تعاقد الفريق الأحمر مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الايام الماضية تقارب في وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق مبدئي بين إدارة النادي الأهلي ونادي جيونبوك الكوري من أجل انتقال “سوزا” للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال دان بيتريسكو فى تصريحات للصحافة الكورية قبل مباراة فريقه أمام بوهانج ستيليرز فى الدوري الكوري الجنوبي، إن البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم الفريق، ستكون الأولوية له هي البقاء في صفوف الفريق خاصة بعد انتهاء فترة الانتقالات. 
وأضاف المدرب الروماني أنه فيما يتعلق باللاعب البرازيلي  جوستافو سوزا الذي ترددت شائعات أنه سيرحل أكد أن سوق الانتقالات قد انتهى، واللاعب سيبقى في جيونبوك أولا لان الفريق في حاجة لخدماته.
وكان فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي أعلن عن تدعيم صفوفه بضم ثنائي جديد في خط الهجوم، في اليوم الأخير لسوق الانتقالات في كوريا الجنونية بالتعاقد مع الثنائي دوون يون وباك جاي يونج.
 

 دان بيتريسكو المدير الفني لفريق جيونبوك 
دان بيتريسكو جيونبوك هيونداي الكوري البرازيلي جوستافو سوزا النادي الاهلي