معارو الزمالك ينتظمون في مران الفريق غدا استعدادا للبطولة العربية

أخطر خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبي الزمالك المعاريين، بالانتظام في مران الزمالك، غدا السبت، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية “كأس الملك محمد بن سلمان”.

واستقر الزمالك، على عودة المدافع محمود علاء، بعد انتهاء إعارته مع فريق الاتحاد السكندري، والذي شهد على تألق اللاعب، ليعود مرة أخرى لتدعيم صفوف دفاع الفارس الأبيض، في ظل إصابة محمود حمدي الونش بقطع في الرباط الصليبي.

وأنهى مسؤولوا الزمالك إعارة الظهير الأيسر حمدي علاء، مع نادي البنك الأهلي، بالإضافة إلى عودة صانع الألعاب يوسف أوباما، وقلب الدفاع أحمد أيمن منصور، ويبحث مسؤولوا الزمالك في الوقت الحالي مع نادي إنبي محاولة إنهاء إعارة أحمد عيد والعودة لصفوف الفريق مرة أخرى.

الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا للبطولة العربية.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتدريبات، غدا السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية الذي منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد ختام منافسات الدوري المصري بمواجهة فاركو الأحد الماضي.



وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.