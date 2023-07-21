"تعليم القاهرة" تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الاقتصاد المنزلي

حصدت مديرية التعليم بالقاهرة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الإقتصاد المنزلي في مسابقتى ( أجمل قطعة فنية فى المشروعات القومية - أجمل قطعة فنية لشهر رمضان المبارك).

وتقدم مدير المديرية بالتهنئة والشكر للطلبة لفوزهم بالمراكز الأولى فى المسابقات .

جاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف منيرة أسامةمدير عام الشئون التنفيذية ومها سيد موجه عام الإقتصاد المنزلي.

كما تقدم بالشكر والتقدير لتوجيه عام الإقتصاد المنزلى بالقاهرة والإدارات التعليمية الفائزة والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطلاب متمنيا مزيداً من التفوق والتألق .

وأشار "موسى" أن النجاح والإنجاز وتحمل المسئولية يعتبر مواكبة التطور وتمنى التوفيق للجميع وحثهم على الإستمرار والمحافظة على التميز والإبداع .

حصدت الإدارات التعليمية التالية ثلاث مراكز جمهورى فى مسابقة المشروعات القومية وإنجازات الدولة ( أول - أول - ثانى مكرر )

كالآتى :

المركز الأول

إدارة الوايلي التعليمية

مدرسة طور سيناء

الطالبتين : جنا جمعه ،،، جنا محمود

إشراف الأستاذة/ فينوس فايق

المركز الأول

أدارة الوايلى التعليمية

مدرسة صقر قريش الرسمية لغات

الطالبتين / هنا هانى ،،، ماريهان عماد

إشراف الأستاذة/ داليا رفعت

المركز الثاني مكرر

إدارة روض الفرج التعليمية

مدرسة القديسة مريم

الطالب / جويس ملاك لطفى

إشراف الأستاذة/ ماريز جلال

كما حصدت الإدارات التعليمية الآتية :

ثلاث مراكز جمهورى فى مسابقة شهر رمضان الكريم ( أول - أول - رابع )

كالآتى :

المركز الأول مكرر

إدارة عابدين التعليمية

مدرسة أبو بكر الصديق

الطالبتين : إسراء محمد عبد الحميد

لوجين صبحى كيلانى

إشراف الأستاذة / رحاب رشاد

المركز الأول مكرر

إدارة منشية ناصر

مدرسة السادات الإعدادية

الطالبة : إسراء إبراهيم منصور

إشراف الأستاذة/ عزة جابر

المركز الرابع مكرر

إدارة النزهة التعليمية

مدرسة أم المؤمنين السيدة عائشة

الطالبة : لارا عماد

إشراف الأستاذة/ سماح أحمد