محافظ البنك المركزي يقوم بجولة داخل معرض «سيملس شمال أفريقيا 2023».. صور

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 11:41 م

قام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بجولة في معرض سيملس شمال أفريقيا 2023، على هامش ثاني أيام المعرض والمؤتمر.

وتفقد المحافظ برفقة رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مقرات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والبرمجيات المشاركة في المعرض.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إطلاق مسابقة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، حيث شهدت المسابقة تنافسًا قويًا بين الشركات المشاركة، وقامت كل شركة بعرض نموذج أعمالها أمام لجنة التحكيم المكونة من أهم خبراء التكنولوجيا المالية لاختيار أفضل شركة ومنحها جائزة مالية، وتهدف تلك المسابقة إلى دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وفتح أفاق جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.

وتضمنت الفعاليات أيضًا، عدد من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ومنها الموضوعات المتعلقة بتطورات التكنولوجيا المالية وتأثيراتها، وأنشطة وخدمات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني وأنماط العمليات المصرفية المفتوحة، ودور التكنولوجيا المالية في التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.

وانطلق أمس الإثنين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا" 2023، الذي يستضيفه البنك المركزي المصريفى مصر للمرة الثالثة.

وافتتح أعمال المؤتمر كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال نائب محافظ البنك المركزي، وعائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري.

وقد شارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 6000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من 38 دولة، وعددًا من المصارف المركزية؛ بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير محلي ودولي، واستمر الإقبال الكبير من المشاركين والزوار ـ لليوم الثاني على التوالي ـ لزيارة المعرض الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر للتعرف على أحدث تطبيقات استخدامات التكنولوجيا المالية على أرض الواقع، والتي تقدمها 100 من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن جناح البنك المركزي بالمؤتمر، والذي عرض أبرز مجهودات البنك للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، كأحد أهم ركائز التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.