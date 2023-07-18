إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بكافة أنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق ( القاهرة - إسكندرية) الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق ( القاهرة - إسكندرية) الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد محمد جمال الدين، 35 عامًا، مقيم سيدي جابر بالإسكندرية، ومحمد عوض حسين، 32 عامًا، وإيمان سمير عبدالفتاح، 34 عامًا، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.