ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أشرف عطية يمد فعاليات مهرجان مانجو أسوان 2023 للخميس المقبل

مهرجان مانجو أسوان
مهرجان مانجو أسوان 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مد فعاليات مهرجان مانجو أسوان 2023 إلى يوم الخميس 20 يوليو الجارى بدلًا من 18 يوليو، والذى تم تنظيمه بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان حتى يتسنى للمترددين عليه الإستفادة من العروض والفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان، فضلًا عن الإستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 50 % على الأصناف المختلفة من منتجات المانجو، فى ظل الإقبال الكبير والملحوظ لمواطنى أسوان، وأيضًا الأفواج السياحية والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية على مهرجان مانجو أسوان 2023.

وأكد “عطية” على أن مهرجان المانجو يعد بمثابة منصة رقمية تسويقية ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للسوق العالمى للتصدير حيث شهد عرض 56 صنف من أجود أنواع المانجو والتى تتميز بها المحافظة وذلك لأنه يتم الإثمار والحصاد المبكر نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو، فضلًا عن وجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر بمثابة حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما أن هناك العديد من المستثمرين قاموا بالتواصل مع المحافظة في العام الماضى لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، ولاسيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينة.

وأشارت إلى أن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تنظيم معرض لشتلات المانجو والجوافة والبرتقال، وأيضًا تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضًا كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقًا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، مع توزيع الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق، وتنفيذ بوستر، وتدوين أسم على جذوع الخشب، وكذا ورش للرسم الحر.

IMG-20230718-WA0040
IMG-20230718-WA0040
IMG-20230718-WA0039
IMG-20230718-WA0039
IMG-20230718-WA0038
IMG-20230718-WA0038
IMG-20230718-WA0037
IMG-20230718-WA0037
IMG-20230718-WA0036
IMG-20230718-WA0036
IMG20230716203006
IMG20230716203006
IMG20230716203652
IMG20230716203652
IMG20230716203646
IMG20230716203646
IMG20230716203727
IMG20230716203727
مانجو اسوان مهرجان المانجو مهرجان مانجو أسوان أخبار محافظة أسوان