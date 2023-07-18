محافظ أسوان يسلم كراسي متحركة لعدد من الحالات الإنسانية

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من الكراسى المتحركة ضمن المرحلة الأولى ، والتى ضمت 33 كرسى تم توفيرهم بواسطة مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية ، بالتعاون مع مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك بحضور الدكتورة مريم ألفى مدير مكتب المؤسسة بأسوان ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة ، وقدم اللواء أشرف عطية شكره للمسئولين بالمؤسسة على دورهم الهادف والمتميز لتقديم الخدمات العديدة للتخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال التنوع فى هذه الخدمات بما يساهم فى إدخال الفرحة والسرور عليهم .

وأكد المحافظ، أن هناك تواصل وتنسيق مستمر مع وزارات التضامن الإجتماعى والصحة ، وأيضاً مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأهل الخير ، والذين يمثلون شركاء التنمية لنا ، لما يقدموه من مساهمات جليلة ، وهو ما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين كافة شرائح المجتمع .

ومن جانبها أشادت الدكتورة مريم ألفى بالإهتمام الكبير والملحوظ من محافظ أسوان بملف الصحة ، وهو الذى دفعنا لتقديم كافة أوجه الدعم لهذا الملف الحيوى منذ بدء عمل المؤسسة فى أسوان عام 2019 ، لافته بأن توزيع هذه الكراسى إستهدف الفئات العمرية بدءاً من سن 13 سنة ضمن مبادرة مؤسسة مصر بلا مرض " أتحرك وأفرح " ، وتم تصميمها بمواصفات وجودة عالية وفقاً لكل حالة عقب القيام بزيارات ميدانية لهم ، ومستهدف فى المرحلة الثانية توفير كراسى أخرى للمرحلة العمرية من 5 إلى 13 سنة للحالات المرضية من الشلل الرباعى والدماغى ، وهو الذى يتوازى مع ما يتم توفيره من أدوية مجانية ، وأيضاً تنظيم قوافل طبية وعلاجية ، وعيادة متنقلة تضم تخصصات طبية متعددة .

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