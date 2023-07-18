محافظ الفيوم يعقد لقاءً جماهيريًا للمواطنين بقرية الغرق للاستماع لمطالبهم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً جماهيرياً مع أهالي قرية الغرق والقرى المجاورة لها، التابعة لمركز اطسا، بساحة السوق العمومي بالقرية، للاستماع إلى مطالب المواطنين وتلقي شكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، عقب تفقده لأعمال حملة "100 يوم صحة"، بجمعية دار الحنان بعزبة الجبل التابعة لقرية منشأة عبد المجيد، بالوحدة المحلية لقرية الغرق.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وكمال أبو جليل عضو مجلس النواب، والنائب كامل فيصل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، واخالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل، ومديري المديريات الخدمية وممثلي شركات المرافق، وعدد من الجهات ذات الصلة.

في بداية اللقاء، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بلقاء مواطنى قرية الغرق والقرى المجاورة لها، للاستماع لمطالبهم وشكواهم وبحث الحلول الإيجابية لها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيرا الى أن هذا اللقاء الجماهيري بأهالي قرى مركز اطسا، لم يكن الأول فقد سبقه لقاءات بعدد من قرى المركز.

محافظ الفيوم: مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقدم حلولا جذرية للمشاكل المزمنة بالقرى

وقال المحافظ، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى، تقدم حلولا جذرية لعدد من المشكلات المزمنة بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، مشيرا إلى أن العديد من مشروعات المبادرة قد تم نهوها وجارى مراجعتها لتسليمها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، لتشمل خدماتها كل مواطني القرى بالمركزين، لافتاً إلى أن قرية الغرق وتوابعها ينفذ بها 100 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والكهرباء، ومراكز الشباب، وأعمال الكباري، وتبطين الترع، والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، والطرق، والاتصالات، والغاز وغيرها من مشروعات البنية التحتية والأساسية.

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