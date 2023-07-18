عضو بالإدارة المحلية بالنواب: وقف إصدار تراخيص البناء "كارثة"

أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وقف إصدار تراخيص البناء، تحول لكارثة حقيقية، ويجب على الدولة السماح بالبناء وإصدار التراخيص.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط أو الخطرة، مشيرا إلى أنه يجب إجراء حصر شامل لكافة المباني العقارية القديمة والأيلة للسقوط.

وأضاف :"ما حدث في بناء العقارات في مدينة الإسكندرية خلال الفترة الماضية بمثابة كارثة، حيث أن العمارة كان يتم بناؤها في 10 أيام، ومع مرور الوقت ستتحول هذه المباني إلى كارثة حقيقية".

وعن كيفية مواجهة أزمة العقارات الأيلة للسقوط، أكد: " يجب إجراء مسح شامل وكامل في كافة المحافظات لحصر المباني القديمة والآيلة للسقوط لحماية مواطنيها، ويجب سرعة التعامل مع هذه العقارات على حسب خطورتها كما حدث في ملف العشوائيات".