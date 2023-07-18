خلاف على الجيرة في العمل ينتهي بمصاب وضبط شقيقين في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط صاحب مقلة وشقيقة بعد قيامهما بالتعدي على شخص بإستخدام قطعة حديدية وإصابته بجروح تهتكية بالرأس وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "محمد الإمام محمد الهادى صقر"، 43 عامًا، صاحب محل ملابس ومقيم بندر المنزلة، مُصاباً بجرح تهتكى بالرأس من الجهة اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر "ادعاء تعدي من آخرين" . انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة وبالفحص وسؤاله انهم كلاً من :"هانی.خ.خ.ا"، 37 عامًا، صاحب مقلة، شقیقه"یاسر "26 عامًا، عامل بالمقلة ، ويقيمان بذات العنوان . بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حديدية بحوزة الأول واحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطةًالمنزلة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.