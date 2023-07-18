«مفيش صفقات حتى الآن».. شوبير يكشف أزمة الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أزمة الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وعدم إنهاء النادي لأي صفقة حتى الآن، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وأشار شوبير، في برنامجه الصباحي عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» إلى أن أوسوريو طلب 3 أو 4 صفقات، وأكد أنه لا توجد صفقات في الزمالك حتى الآن.

وأوضح شوبير، أن عودة اللاعبين المعارين هو الأمر المؤكد حتى الآن، مثل عودة محمود علاء، ومحاولات استعادة أحمد عيد، بالإضافة إلى حمدي علاء ويوسف أوباما، واقتراب عودة أحمد أيمن منصور.

وقال: «الزمالك معملش أي صفقات حتى الآن، قصة أشرف بن شرقي ومصطفى فتحي انتهت، لو كان جاب الاتنين دول كنت هقوله مبروك ويبقى ميركاتو قوي للفريق».

وأكمل: «الأجواء ليست جيدة بسبب الأزمة المالية، لاعب واحد فقط حتى الآن هو الذي يقترب من ارتداء القميص الأبيض وهو محمود حمادة، حدث أكثر من جلسة مع مسئولي الزمالك، ولكن الجانب المادي قد يعطل الأمور».