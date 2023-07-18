سقوط تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبى بالدرب الأحمر

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر القبض علي (3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم.. وبحوزتهم (مــبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية" وبمناقشتهم أقر إثنين منهم بإتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها (لأحد الأشخاص – مقيم بإحدى الدول) بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لإستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى إستيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لإستيراد بضائع على النحو المشار إليه ، وذلك بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) "تم ضبطه".

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.