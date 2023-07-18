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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات 2023| كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.. تعرف عليها

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الكليات التى يعد أداء اختبارات القدرات بها لطلاب الثانوية العامة، شرط للالتحاق بها للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تشمل: 

1- كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف).

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. 

5- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6- كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية).

7- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

8- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي إختبارات القدرات ٢٠٢٣ الفنون التطبيقية الثانوية العامة