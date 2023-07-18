تنسيق الجامعات 2023| كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الكليات التى يعد أداء اختبارات القدرات بها لطلاب الثانوية العامة، شرط للالتحاق بها للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تشمل:
1- كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).
2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف).
3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6- كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية).
7- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
8- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
9- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.