بالفيديو.. شعبة الدواجن تعلن انخفاض سعر الكيلو 10 جنيهات

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن كانت ثابتة منذ فترة كبيرة، ومن قبل عيد الأضحى، وكان وصل سعرها داخل المزارع إلى 67 جنيها، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن يوم الوقفة بلغت 70 جنيه، بارتفاع حوالي 3 جنيهات.

وأضاف "السيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن أسعار الدواجن خلال هذا الأسبوع انخفضت بحوالي 10 جنيهات، وأصبح سعرها 57 جنيها في المزرعة، وهو أمر لم تشهده الدواجن منذ مدة طويلة، موضحًا أن الدولة المصرية تحركت بشكل إيجابي لتوفير مستلزمات الإنتاج من الذرة والصويا.

وتابع، أن وزير الزراعة السيد القصير أعلن أن هناك 116 ألف طن من الذرة والصويا تم الإفراج عنهم بحوالي 65 مليون دولار وهو شيء جيد جدًا في المتابعة المستمرة توفير الأعلاف والإفراج عنهم بشكل واضح.

وأردف، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الوضع مستقر ونسعى إلى أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض، موضحًا أن الحلقات الوسيطة تمثل المشكلة الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن، ويجب أن يكون هناك تحركات ورقابة فورية من وزارة التموين، قائلًا: "لو لاقيت تاجر بيبيع بسعر عالي حاسبه وبلغ عنه".