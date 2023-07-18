البيت الأبيض: لا نية لدى واشنطن لإغلاق البحر الأسود بعد فشل تجديد صفقة الحبوب

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تنوي فرض حصار عسكري على البحر الأسود في ظل رفض روسيا تجديد صفقة الحبوب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح كيربي، في إحاطة صحفية يوم الإثنين، أن واشنطن لا تبحث إمكانية إغلاق البحر الأسود أمام الملاحة البحرية، بسبب فشل تجديد صفقة الحبوب.

وأضاف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الوضع القائم في عدم تجديد صفقة الحبوب: "إذن أنت تقترح إغلاق البحر الأسود، وفرض حصار عسكري بسبب ما يحدث الآن؟، لا، هذا الخيار غير وارد في المرحلة الراهنة".

وأعلن كيربي، أمس الاثنين، أن الإدارة الأمريكية لا تبحث في إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لتحثها على العودة إلى صفقة الحبوب، قائلا إن الولايات المتحدة لا تمتلك سببا لتغيير موقفها.