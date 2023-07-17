ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

موفدة "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر مستجدات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت ليلاس كفوزي موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين، إن الأجواء جميلة واسحرة في مدينة العلمين، التي تشهد أكبر مهرجان ترفيهي ثقافي رياضي في الشرق الأوسط.

وأضافت خلال إفادة لها على الهواء، أن الفعاليات تقام أيام الخميس والجمعة والسبت، وشهدت فعاليات الأسبوع الماضي لعبة "التيك بول" التي كان يوجد بها بطلتان عالميتان مايا ونتالي، وشهدت أيضا بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبي.

وأشارت إلى أولى حفلات المهرجان، وهو حفل يوم الجمعة القادم 21 يونيو للمطرب المصري تامر حسني، ومن المتوقع حضور 40 نجما من نجوم مصر والوطن العربي، مثل راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا.

وذكرت أن مدينة العلمين تضم أكبر ممشى سياحي في العالم بطول 14 كيلومترا، ويقارب كورنيش مدينة الإسكندرية، ومدينة الفنون، وغيرها من الخدمات التي تجعلها من أجمل الوجهات السياحية في العالم.

ليلاس كفوزي القاهرة الاخبارية مدينة العلمين مهرجان