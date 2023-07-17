النيابة تفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية شاب تخلص من نفسه بترعة المريوطية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثة شاب بترعة المريوطية بالهرم، وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي ثبت من خلالها أن الشاب انتحر عن طريق إلقاء نفسه بالترعة المشار إليها، وهذا ما أكدته كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان الحادث، وجاري تكثيف الجهود لتحديد السبب وراء ذلك.

وقد طالبت النيابة فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفي بعدما تبين عدم حمله أية بيانات شخصية

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بسقوط شاب في ترعة المريوطية، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفي، وبالفحص تبين أن الشاب مجهول الهوية.



وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين قيام الشاب بإلقاء نفسه بالترعة ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.