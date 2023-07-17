خاص| 1.8 مليون ضريبة ملاهي حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

علمت "البوابة نيوز"، أن تم تحصيل ضرائب ملاهي عن حفل عمرو الدياب بقيمة، 1.8 مليون جنيه، والذي أقيم بالساحل الشمالي يوم الجمعة الماضية الموافق 14 يوليو.

وتميز الحفل بديكورات باللون الأبيض ليناسب ارتداء الحضور لملابس بيضاء، وهو أحد شروط دخول الحفل، وغني الهضبة أحدث أغانية مع تفاعل كبير من قبل الجماهير.

وتنفذ مصلحة الضرائب العقارية، إجراءات حاسمة لزيادة الحصيلة، من خلال المأموريات والكشف الميداني ولجان وتسهيل إجراءات سداد الضريبة، والمراقبة الميدانية على الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى خاصة الحفلات الكبرى التى تستلزم المتابعة المستمرة لأعمال احتساب وتحصيل هذه الضريبة، وذلك فى إطار الجهود الرامية لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وسيحيي الهضبة عمرو دياب حفلا آخر في الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، وكشفت الشركة المنظمة عن فئات وأسعار التذاكر في الحفل الذي يأتي ضمن جولة الهضبة في موسم الصيف.



وسوف تبلغ أسعار تذاكر حفل الهضبة المقرر انطلاقها فى 11 أغسطس بــ: 600 جنيه للفئة العادية، 1200 جنيه للفئة الأعلى، و80 ألف جنيه للطاولة الخاصة التي تضم 10 أفراد