نشرة الحوادث| تفاصيل انهيار عقار بحدائق القبة.. عامل قتل طفل زوجته في عين شمس

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة، عامل يقتل طفل زوجته في عين شمس، وتأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر.. وإليكم التفاصيل:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة
https://www.albawabhnews.com/4841289
ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ12 متوفى بعد انتشال جثث 3 أطفال
https://www.albawabhnews.com/4841283
حبس عامل قتل طفل زوجته في عين شمس
https://www.albawabhnews.com/4841220
تأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر
https://www.albawabhnews.com/4841189
انتحار شخص شنقًا داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد
https://www.albawabhnews.com/4841308