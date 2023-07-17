نشرة الحوادث| تفاصيل انهيار عقار بحدائق القبة.. عامل قتل طفل زوجته في عين شمس

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة، عامل يقتل طفل زوجته في عين شمس، وتأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر.. وإليكم التفاصيل:

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4841289



ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ12 متوفى بعد انتشال جثث 3 أطفال

https://www.albawabhnews.com/4841283



حبس عامل قتل طفل زوجته في عين شمس

https://www.albawabhnews.com/4841220



تأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

https://www.albawabhnews.com/4841189

انتحار شخص شنقًا داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد



https://www.albawabhnews.com/4841308