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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| تفاصيل انهيار عقار بحدائق القبة.. عامل قتل طفل زوجته في عين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة، عامل يقتل طفل زوجته في عين شمس، وتأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر.. وإليكم التفاصيل: 

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4841289


ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ12 متوفى بعد انتشال جثث 3 أطفال

https://www.albawabhnews.com/4841283


حبس عامل قتل طفل زوجته في عين شمس

https://www.albawabhnews.com/4841220


تأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

https://www.albawabhnews.com/4841189

 

انتحار شخص شنقًا داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد


https://www.albawabhnews.com/4841308

اهتمام القراء البوابة نيوز انتشال جثث انهيار عقار بحدائق القبة نشرة الحوادث