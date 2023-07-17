بالصور.. ضبط أعمال بناء مخالفة بحي العجوزة

شن حي العجوزة في محافظة الجيزة، برئاسة اللواء ياسر مدين رئيس الحي ، ونائب رئيس الحي أحمد خضر، ورجال اشغالات حي العجوزة، حملة إشغالات ضد أعمال البناء المخالف.

وأسفرت الحملة عن ضبط أعمال بناء مخالف في العقار رقم 36 شارع لبنان، وذلك أثناء تعديلات اعمال دخلية تشطيبات بدون تصريح ، كما تم ضبط عن أعمال بناء مخالف، وعلى الفور وقف أعمال البناء المخالفة، وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة لضمان إيقاف وعدم استكمال الأعمال وفقا للقانون، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف.



وتم إخطار إدارة التنظيم لتحرير محضر بالاعمال المخالفة، يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، باليقظة التامه علي مدار الساعة في رصد المخالفات وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية وفرض هيبة القانون حيال المخالفين.