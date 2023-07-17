مسئول إثيوبي: خط سكك حديد أديس أبابا – جيبوتي يحقق أرباحًا بنسبة 35%

قال أمينو جوهار، كبير مسؤولي إستراتيجية الشركة في شركة “إثيوبيا وجيبوتي ستاندرد جوج للسكك الحديدية (EDR)” اليوم الأحد، إن خط السكة الحديد بين إثيوبيا وجيبوتي الذي بنته الصين نقل 2.1 مليون طن من البضائع خلال السنة المالية الإثيوبية 2022/2023 المنتهية في 7 يوليو مع زيادة الأرباح بنسبة 35٪ عن الفترة السابقة.

وأضاف أمينو جوهار، إن خط السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 752.7 كيلومترا نقل أيضًا 124000 راكب خلال السنة المالية، مشيرا إلى أن البنك تمكن من جني 3.3 مليار بر (حوالي 60.1 مليون دولار أمريكي) خلال السنة المالية الماضية، بزيادة 35 في المائة عن العام المالي السابق وعزا المسؤول في EDR الزيادة في الإيرادات إلى السلع الجديدة مثل المركبات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا".

وتم التعاقد مع خط السكة الحديد القياسي بين إثيوبيا وجيبوتي، والمعروف أيضا باسم سكة حديد أديس أبابا وجيبوتي، من قبل شركة هندسة السكك الحديدية الصينية والمؤسسة الصينية للهندسة المدنية، وبدأت السكك الحديدية عملياتها التجارية لكل من خدمات الركاب والشحن في يناير 2018، وربطت إثيوبيا غير الساحلية بالموانئ في دولة جيبوتي المطلة على البحر الأحمر.