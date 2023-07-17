المشدد 10 سنوات لشاب متهم بابتزاز فتاة في حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، أحد الأشخاص لإدانته بتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مالي في حلوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، قيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بتهديد إحدى الفتيات عبر تطبيق الواتس آب بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مقابل مبلغ مالي، وهو ما أصابها بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام فتاة لم تبلغ الثمانية عشر عامًا بالشكوى لتضررها من أحد الأشخاص بدائرة القسم بتهديدها بصورها الخاصة مقابل مبلغ مالي.

وبعمل التحريات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين صحة البلاغ، وجري تحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.