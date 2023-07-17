عاطف عبد اللطيف: الطيران يمثل 50٪؜ من عوامل نجاح صناعة السياحة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم إن السياحة المصرية ينتظرها مستقبل واعد جدا خلال الفترة المقبلة وتدفقات في الأعداد من مختلف الدول للاستمتاع بجوها ومدنها السياحية المتميزة وتعدد الانماط ما بين سياحة شاطئية وترفيهية وأثرية ورياضية وغيرها.

وأشار إلى عنصر مهم يمثل 50 ٪؜ من عوامل نجاح صناعة السياحة في مصر وهو وجود خطوط ورحلات طيران بأسعار مميزة إلى الوجهات المتعددة التي نستهدف جذب سياحة منها لمصر لأنه بشكل بسيط عدم وجود رحلات طيران يعني عدم استجلاب سياحة . وأكد أنه يجب أيضا توفير رحلات طيران داخلي بشكل مكثف بين المدن السياحية مثل تكثيف الطيران الداخلي بين شرم الشيخ والاقصر وأسوان وتوفير رحلات من القاهرة إلى مرسى علم ومن مرسى علم الى الغردقة وشرم الشيخ حتى يستطيع السائح التنقل بشكل سريع بين المدن السياحية ولا يهدر وقته .

وأوضح، في تصريح له اليوم الإثنين، أنه بسبب عدم وجود رحلات مباشرة بين الأقصر وشرم الشيخ على سبيل المثال فإن الرحلة التي تستغرق نصف ساعة بالطيران المباشر تصل الى 8 ساعات في حالة السفر بري أو بالطيران من شرم الى القاهرة والترانزيت ثم السفر من القاهرة إلى الأقصر وهذا يؤثر بالسلب على رغبة السائح في قضاء وقت أطول في مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية .

وطرح عبد اللطيف عددا من المقترحات لدعم وتنشيط حركة الطيران من والى مصر تعتمد على ضرورة التوسع في انشاء تحالفات مع شركات طيران أخرى لنقل الركاب من الدول المختلفة للقاهرة وكذلك التوسع في تأجير طائرات للعمل في مصر .

وأكد أهمية تسويق المقاصد السياحية المصرية من خلال برامج مشتركة مع دول سياحية عربية مجاورة بحيث يتم اعداد برامج سياحية شاملة التنقل بين مصر والدول المجاورة و الاقامة و رحلات الطيران وبذلكً يحدث تكامل عربي عربي في ملف السياحة وكذلك عمل تحالفات طيران مع دول الجوار الأخرى مثل قبرص واليونان وايطاليا وتركيا .

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توسعت كثيرا في انشاء مطارات بمختلف المدن مثل مطار سفنكس والعلمين و برنيس والعاصمة الادارية و سانت كاترين وكل هذا يدعم السياحة بقوة ولكننا مازلنا نحتاج الى أسطول طيران كبير يعتمد على عقد تحالفات وشراكات وتأجير و انشاء شركة طيران شارتر كبيرة في مصر بتمويل من الحكومة والقطاع الخاص يكون هدفها زيادة أسطول الطيران الشارتر في مصر لاستجلاب السياح من مختلف بقاع العالم .

وتابع: أن العالم حاليا متشوق لزيارة مصر والاستمتاع فيها ولكن ما ينقصه هو توفير رحلات طيران من دولهم إلى مصرنا الحبيبة . واكد أن كل هذا سيصب في مصلحة تقوية طيران الترانزيت في مصر وسياحة الترانزيت التي يجب أن نضع خطة عمل لها ليكون مطار القاهرة هو قبلة وجهات رحلات الطيران المختلفة الترانزيت والانتقال منه الى الوجهات المتعددة .