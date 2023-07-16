الأهلي يصطاد ذئاب الجبل برباعية ويواصل سلسلة اللا هزيمة في الدوري.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في الدوري والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري وحقق فوزا كبيرا على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب “عثمان أحمد عثمان” في الجولة الـ34 بالدوري الممتاز.

أحرز رباعية المارد الأحمر كلا من، أليو ديانج ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر «هدفين» في الدقائق 16 و52 و67 و88، بينما سجل هدف الذئاب الوحيد اللاعب جوزيف أوشايا التعادل لذئاب الجبل في الدقيقة 24.

وحقق الأهلي الفوز رقم 25 في الدوري الممتاز هذا الموسم في 31 مباراة والتعادل في 6 مباريات فقط ولم يتلقي اي هزيمة في المسابقة ليواصل تحقيق الأرقام القياسية بعدما حسم لقب الدوري رسميا منذ أيام ليتوج باللقب للمرة 43 في تاريخه.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيد إلى 81 نقطة في الصدارة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد فخري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - محمد شريف.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: احمد علاء - فاروقا نور الدين - عمر فايد - أحمد الشيمي.

خط الوسط: محمد مجلي - جوزيف أوشايا - محمد سالم - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: جون أوكلى وعمر سافيولا.