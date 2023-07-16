محافظ شمال سيناء يتفقد القافلة الطبية في مركز شباب العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية في مركز شباب مدينة العريش، في حضور الدكتورة علياء أبو السعود، أمينة المرأة بمجلس القبائل والعائلات المصرية، وعبد الكريم بدوي، منسق المجلس بشمال سيناء.

وأكد المحافظ على أن القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون صحة" وبالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب في جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات المصرية، بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانًا واجراء العمليات الجراحية في مستشفي العريش العام للقضاء على قوائم الانتظار.

أضاف أنه من خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على نحو 3200 مواطنًا، واجراء عدد 300 عمليه جراحية في مستشفي العريش العام، من بينها أول عملية جراحية لتركيب مفصل سيراميك لمواطنة في شمال سيناء.

وجه المحافظ الشكر إلى وزارة الصحة على الاهتمام بالمواطن السيناوي من خلال تنفيذ مشروعات في قطاع الصحة وايفاد القوافل الطبية للكشف على المواطنين واجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظة شمال سيناء.

ووجه المحافظ الشكر للأطباء المشاركين في القافلة وأعضاء مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنظمين والشباب والرياضة علي الجهود المبذولة في إنجاح القافلة، لافتًا إلي أنها بدأت يوم الأربعاء الماضي ومستمرة حتي يوم 25 يوليه الجاري .

كما قام اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بزيارة موقع القافله الطبيه في وقت سابق للأطلاع علي تجهيز الموقع وتوفير كافة طلبات القافله لمباشرة عملها بالكشف علي المواطنين دون أي معوقات أو عقبات فضلا عن متابعة الحمله بصفه يوميه لتوفير كافة الامكانيات لنجاح الحمله وذلك حرصا علي سلامة المواطنين .