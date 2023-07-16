ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء سقوطهم في بيارة صرف صحي بالبحيرة

صورة أرشفية
صورة أرشفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عاملين مصرعهم في الحال، بينما أصيب 4 آخرين باضطراب فى درجة الوعى، اليوم الأحد، جراء سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق. 

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد سقوط عمال فى بالوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة لذات المركز، مما نتج عنه وفاة عاملين وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محسن.م.م، 35 عاما، مقيم محافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعى، عبد القادر.م.ع، 18 عاما، مقيم محافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعى عبد الحكيم.أ.م، 18 عاما، مقيم محافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم.ر.ف، 27 عاما، مقيم محافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

بينما توفي كلا من عبد اللاه.م.ا، 27 عاما، عرفات.ر.ف، 25 عاما، مقيمان محافظة قنا، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

إصابة 4 آخرين البحيرة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بيارة صرف صحي محافظة البحيرة مستشفى كفر الدوار العام مصرع عاملين