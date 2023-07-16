بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي

وقعت بريطانيا رسميا، الأحد، على معاهدة للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادي لتصبح أول دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها في 2018 وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى منها طلبات من الصين وتايوان.

جاء التوقيع في إطار اجتماع للجنة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي يعقد في نيوزيلندا، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وسيجتمع وزراء من الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم لمناقشة مجموعة من الموضوعات منها كيفية المضي قدما في الطلبات الجديدة ومراجعة الاتفاقية نفسها.

وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك في مراسم التوقيع إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.