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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: الخميس والأحد إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
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أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد، عن أن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23  يوليو.

وقالت الوزارة فى بيانا لها، إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023  إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة (23 يوليو)، واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552  لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد بيان الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وجاء في البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل، وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

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