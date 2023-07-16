7 رسائل قوية من الرئيس السيسي لقادة أفريقيا.. الأولويات المصرية لرئاسة النيباد الأبرز

ألقي الرئيس السيسي كلمة في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية النيباد في تعزيزالتكامل الإقليمي والقارى تحت مظلة أجندة 2030.

واستعرض الرئيس السيسي خلال كلمته خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد".

وجاءت أبرز رسائل الرئيس:

1 - تتولى مصر رئاسة هذا الكيان المهم، في ظروف بالغة الدقة يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية.

2 - وضعت مصر أمام أعينها أهدافًا مُحددةً خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد.

أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين

3 - سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024-2034).

4 - استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية.

5 - تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة

6 - الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية

7 - المضي قدمًا في حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية.