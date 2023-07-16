رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير شئون المجالس النيابية

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقد حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار د عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار سامح سيد محمد رئيس قسم وزارة التعليم العالي، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الدور الهام الذي تقوم به الهيئة للدفاع عن الدولة المصرية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، معرباً عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدا حسن التعاون البناء بين الهيئة ووزارة شئون المجالس النيابية لما فيه صالح الوطن والشعب المصري العظيم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها.

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