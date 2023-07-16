مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي: هناك حرص من القارة على التعافي من الأزمات العالمية

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن هناك قمتين سنتويتين يعقدها الاتحاد الافريقي ، وهم قمة تعقد في شهر يناير وفبراير ، وقمة تنسيقية تتم في الصيف مع المنظمات الاقليمية الافريقية بغرض التوافق حول الملفات والبرامج .

وتابعت " أبو زيد "، خلال لقاء خاص لفضائية " اكسترا نيوز " ، أن أفريقيا بها ٥ أقاليم ، و٨ منظمات إقليمية، والاجتماع يأتي في اطار الاصلاح الهيكلي للمؤسسات الاتحاد الإفريقي ، وإعادة النظر في دورها بغرض منع الازدواجية ، ورفع الفعالية .

وأشارت إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي هو دعم كل المشروعات، والإسهام في تقدم افريقيا ، وجعلها قارة تنعم بالرفاهية .

ولفتت إلى أن أفريقيا تعاني منذ عام 2020 من تداعيات كبيرة عالمية أهمها أزمة الطاقة والغذاء، وتداعيات على ارتفاع الاسعار والتضخم .

وتابعت: هناك حرص من القارة الإفريقية على التعافي من الأزمات العالمية ، وايجاد حلول افريقية ، موضحة أن قارة أفريقيا تمتلك أكبر نسبة شباب بالعالم في الوقت الذي تعاني بعض الدول من ارتفاع نسبة المسنين ، فضلا عن تنوع مصادر الطاقة .