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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي: هناك حرص من القارة على التعافي من الأزمات العالمية

أماني أبوزيد
أماني أبوزيد
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قالت الدكتورة  أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن هناك قمتين سنتويتين يعقدها الاتحاد الافريقي ، وهم قمة تعقد في شهر يناير وفبراير ، وقمة تنسيقية تتم في الصيف مع المنظمات الاقليمية الافريقية بغرض التوافق حول الملفات والبرامج .

وتابعت " أبو زيد "، خلال لقاء خاص لفضائية " اكسترا نيوز " ، أن  أفريقيا بها ٥ أقاليم ، و٨ منظمات إقليمية، والاجتماع يأتي في اطار الاصلاح الهيكلي للمؤسسات الاتحاد الإفريقي ، وإعادة النظر في دورها بغرض منع الازدواجية ، ورفع الفعالية .

وأشارت إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي هو دعم كل المشروعات، والإسهام في تقدم افريقيا ، وجعلها قارة تنعم بالرفاهية .

ولفتت إلى أن أفريقيا تعاني منذ عام 2020 من تداعيات كبيرة عالمية أهمها أزمة الطاقة والغذاء، وتداعيات على ارتفاع الاسعار والتضخم .

وتابعت: هناك حرص من القارة الإفريقية على التعافي من الأزمات العالمية ، وايجاد حلول افريقية ، موضحة أن قارة أفريقيا تمتلك أكبر نسبة شباب بالعالم في الوقت الذي تعاني بعض الدول من ارتفاع نسبة المسنين ، فضلا عن تنوع مصادر الطاقة .

الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي المنظمات الاقليمية الافريقية