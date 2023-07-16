محافظ الفيوم يكرم المستشار العسكري السابق للمحافظة



كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، العميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري السابق للمحافظة، بمنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله داخل المحافظة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في حياته الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والقطاعات الخدمية، وشركات المرافق والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن.

وأكد محافظ الفيوم، أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع القيادية والتنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة، لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بكافة قطاعات العمل المختلفة.

ولفت "الأنصاري" إلى أن المستشار العسكري للمحافظة، ترك بصمة واضحة في مكانه خلال فترة عمله بالمحافظة، من خلال دوره الواضح والملموس مع الجهاز التنفيذي، في التدريب والتثقيف والتوعية وغرس روح الولاء والإنتماء، بالإضافة إلى تنفيذ بيانات عملية لمواجهة الأزمات والكوارث والتعامل الفوري والسريع مع الأزمات.

ومن جانبه، قدم المستشار العسكري للمحافظة، خالص الشكر والتقدير والامتنان، لمحافظ الفيوم، لتكريمه له، وسط حضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، في لفته كريمة تدلل على عمق العلاقة الطيبة بين المحافظ ومكتب المستشار العسكري، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرءوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأكد المستشار العسكري، أن هذا التكريم جاء لإرسال رسالة مفادها، أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متمنياً لمحافظ الفيوم وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي، مزيداً من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.