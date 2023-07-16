مدير تعليم منيا القمح يشيد بدور مديري المدارس في امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تابع عبدالشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنياالقمح، اليوم الأحد، انضباط سير العمل داخل لجان امتحانات النقل الدور الثاني 2023.



رافقه محمود عبدالصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة، حيث تابع انضباط سير العمل داخل لجان الامتحانات فى مدرسة بندف الاعدادية بقرية بندف ومدرسة بندف الابتدائية بقرية بندف، واطمئن على انضباط سير العمل داخل لجان الامتحانات بالمدارس.

أشاد مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح بجهود مديرى المدارس التى قام بزيارتها وجميع العاملين في توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات للطلاب،متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.